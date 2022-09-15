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На Донеччині 2 загиблих цивільних за добу: росіяни активно обстрілюють Бахмут

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 10:02
фото ТГ Кириленка

Внаслідок обстрілів Донеччини 14 вересня щонайменше 2 людини загинули та 13 постраждали. 

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Долині. Ще 13 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Деталі: За словами Кириленка, найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі.

Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. На місці працює ДСНС.

У Торецьку росіяни поцілили в лікарню – поранили 1 людину, пошкодили 3 відділення.

ВІДЕО ДНЯ

У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.

Вночі були прильоти по Сіверську – пошкоджено приватні будинки.

У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.

 

У Мирнограді влучили в шахту – поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі Смерчів.

В Авдіївці ворог здійснив масований артобстріл центру міста. Наслідки – встановлюються.

 

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Теми: Донецька областьокупаціяобстрілвійна
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