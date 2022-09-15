На Донеччині 2 загиблих цивільних за добу: росіяни активно обстрілюють Бахмут
Внаслідок обстрілів Донеччини 14 вересня щонайменше 2 людини загинули та 13 постраждали.
Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Долині. Ще 13 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
Деталі: За словами Кириленка, найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі.
Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. На місці працює ДСНС.
У Торецьку росіяни поцілили в лікарню – поранили 1 людину, пошкодили 3 відділення.
У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.
Вночі були прильоти по Сіверську – пошкоджено приватні будинки.
У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.
У Мирнограді влучили в шахту – поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі Смерчів.
В Авдіївці ворог здійснив масований артобстріл центру міста. Наслідки – встановлюються.