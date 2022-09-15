На Донеччині 2 загиблих цивільних за добу: росіяни активно обстрілюють Бахмут

Внаслідок обстрілів Донеччини 14 вересня щонайменше 2 людини загинули та 13 постраждали.

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Долині. Ще 13 людей отримали поранення.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Деталі: За словами Кириленка, найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі.

Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. На місці працює ДСНС.

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