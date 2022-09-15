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В Донецкой области 2 погибших гражданских в сутки: россияне активно обстреливают Бахмут

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 10:02
фото ТГ Кириленко

В результате обстрелов Донетчины 14 сентября по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 14 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса — в Долине. Еще 13 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Детали: По словам Кириленко, активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе.

Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС.

В Торецке россияне попали в больницу – ранили 1 человека, повредили 3 отделения.

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В Светлодарской общине россияне обстреливали Одрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью были прилеты по Северску – повреждены частные дома.

В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской общинах.

 

В Мирнограде попали в шахту – ранили 1 человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей.

В Авдеевке враг совершил массированный артобстрел центра города. Последствия – устанавливаются.

 

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Темы: Донецкая областьоккупацияобстрелвойна
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