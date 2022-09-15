В Донецкой области 2 погибших гражданских в сутки: россияне активно обстреливают Бахмут

В результате обстрелов Донетчины 14 сентября по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 14 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса — в Долине. Еще 13 человек получили ранения.

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Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Детали: По словам Кириленко, активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе.

Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС.

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В Торецке россияне попали в больницу – ранили 1 человека, повредили 3 отделения.

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В Авдеевке враг совершил массированный артобстрел центра города. Последствия – устанавливаются.