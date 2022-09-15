У Німеччині знизилася готовність допомагати українським біженцям - опитування

У Німеччині готовність підтримувати біженців з України дещо знизилася, порівняно з першими днями війни.

Про це свідчать дані двох опитувань DPA, результати яких наводить BILD, пише "Європейська правда".

На початку березня кожен четвертий німець (27 відсотків) був готовий тимчасово прийняти біженців з України вдома, зараз ця частка впала до 17 відсотків.

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Як показує дослідження, влітку майже кожен другий (47 відсотків) міг уявити роботу волонтером для біженців з України. У березні таких було 58 відсотків.

Дещо знизилася і готовність жертвувати гроші для біженців з України. У березні 69 відсотків опитаних були готові це зробити. Влітку готовність жертвувати становила 58 відсотків.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя зіграла "вирішальну" роль у недавньому успішному контрнаступі України.

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При цьому він знову виключив постачання в Україну танків Leopard або БМП Marder.

Після успіхів контрнаступу сил оборони України німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.