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В Германии снизилась готовность помогать украинским беженцам - опрос

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 10:21

В Германии готовность поддерживать беженцев из Украины несколько снизилась по сравнению с первыми днями войны.

Об этому свидетельствуют данные двух опросов DPA, результаты которых приводит BILD, пишет "Европейская правда".

В начале марта каждый четвертый немец (27 процентов) был готов временно принять беженцев из Украины у себя дома, сейчас эта доля упала до 17 процентов.

Как показывает исследование, летом почти каждый второй (47 процентов) мог представить себе работу волонтером для беженцев из Украины. В марте таких было 58 процентов.

Немного снизилась и готовность жертвовать деньги для беженцев из Украины. В марте 69 процентов опрошенных все еще были готовы это сделать. Летом готовность жертвовать составляла 58 процентов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем успешном контрнаступлении Украины.

При этом он снова исключил поставки в Украину танков Leopard или БМП Marder.

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После успехов контрнаступления сил обороны Украины немецкие политические партии, в том числе коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием, в частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

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Темы: ГерманияУкраинабеженцывойна
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