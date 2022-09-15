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СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати всі докази агресії окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 11:21

Служба безпеки України закликає мешканців деокупованих населених пунктів зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.

Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів.

Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі".

Деталі: Спецслужба наголошує: в рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях важлива будь-яка деталь: фото- та відеофіксація злочинів; техніка та фрагменти озброєння окупантів; свідчення про знущання та катування мирного населення; інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

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Для цієї мети працюють спеціальні телефони гарячої лінії:

Донецька область: +38 066 846 83 31

Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Харківська область: zayava2022@gmail.com

Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua 

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Теми: СБУвійнаокупація
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