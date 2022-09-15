СБУ призывает жителей деоккупированных территорий хранить доказательства агрессии оккупантов

Служба безопасности Украины призывает жителей деоккупированных населенных пунктов хранить доказательства военных преступлений РФ и передавать их правоохранителям

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Сотрудники Службы безопасности активно работают на освобожденных территориях Украины, документируя и разоблачая все преступления захватчиков.

Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ.

Поэтому спецслужба обращается к жителям этих населенных пунктов: предоставляйте правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов.

Благодаря вашей помощи Служба безопасности привлечет к ответственности каждого, кто совершил военное преступление на нашей земле".

Детали: Спецслужба отмечает: в рамках стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях важна любая деталь: фото- и видеофиксация преступлений; техника и фрагменты вооружения оккупантов; свидетельства об издевательствах и пытках мирного населения; информация о сотрудничестве коллаборантов с захватчиками.

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Для этой цели работают специальные телефоны горячей линии:

Донецкая область: +38 066 846 83 31

Луганская область: +38 066 846 81 54 (только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)

Херсонская область: +38 068 132 98 76

Харьковская область: zayava2022@gmail.com

Также в СБУ действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua