Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ призывает жителей деоккупированных территорий хранить доказательства агрессии оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 11:21
СБУ призывает жителей деоккупированных территорий хранить доказательства агрессии оккупантов

Служба безопасности Украины призывает жителей деоккупированных населенных пунктов хранить доказательства военных преступлений РФ и передавать их правоохранителям

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Сотрудники Службы безопасности активно работают на освобожденных территориях Украины, документируя и разоблачая все преступления захватчиков.

Реклама:

Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ.

Поэтому спецслужба обращается к жителям этих населенных пунктов: предоставляйте правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов.

Благодаря вашей помощи Служба безопасности привлечет к ответственности каждого, кто совершил военное преступление на нашей земле".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Спецслужба отмечает: в рамках стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях важна любая деталь: фото- и видеофиксация преступлений; техника и фрагменты вооружения оккупантов; свидетельства об издевательствах и пытках мирного населения; информация о сотрудничестве коллаборантов с захватчиками.

Для этой цели работают специальные телефоны горячей линии:

Донецкая область: +38 066 846 83 31

Луганская область: +38 066 846 81 54 (только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)

Херсонская область: +38 068 132 98 76

Харьковская область: zayava2022@gmail.com

Также в СБУ действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua

Темы: СБУвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: