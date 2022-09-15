СБУ призывает жителей деоккупированных территорий хранить доказательства агрессии оккупантов
Служба безопасности Украины призывает жителей деоккупированных населенных пунктов хранить доказательства военных преступлений РФ и передавать их правоохранителям
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: Сотрудники Службы безопасности активно работают на освобожденных территориях Украины, документируя и разоблачая все преступления захватчиков.
Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ.
Поэтому спецслужба обращается к жителям этих населенных пунктов: предоставляйте правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов.
Благодаря вашей помощи Служба безопасности привлечет к ответственности каждого, кто совершил военное преступление на нашей земле".
Детали: Спецслужба отмечает: в рамках стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях важна любая деталь: фото- и видеофиксация преступлений; техника и фрагменты вооружения оккупантов; свидетельства об издевательствах и пытках мирного населения; информация о сотрудничестве коллаборантов с захватчиками.
Для этой цели работают специальные телефоны горячей линии:
Донецкая область: +38 066 846 83 31
Луганская область: +38 066 846 81 54 (только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)
Херсонская область: +38 068 132 98 76
Харьковская область: zayava2022@gmail.com
Также в СБУ действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua