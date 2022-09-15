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Зросла кількість українців, які не готові на жодні територіальні поступки у війні – КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 15 вересня 2022, 11:36
Зросла кількість українців, які не готові на жодні територіальні поступки у війні – КМІС
Фото vinrda.gov.ua

87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні Росії з Україною – з липня ця цифра зросла на 3 процентних пункти, тоді як кількість готових відмовитися від деяких територій зменшилась.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 7-13 вересня

Дослівно КМІС: "Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти).

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Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти)". 

 
Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи підкреслюють, проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість мешканців у всіх регіонах України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).

КМІС звертає увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Соціологи підкреслюють, що зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів. 

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Інфографіка КМІС

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на територіях, які після повномасштабного вторгнення Росії були окуповані (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки.

Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути.

Загалом серед внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки, а 90% виступають проти них.

Серед російськомовних українців 85% проти територіальних поступок (підтримують – 10%). Серед російськомовних росіян також більшість – 57% – виступають проти будь-яких поступок (підтримують – 24%).  

 
Інфографіка КМІС

Дослідження проходило упродовж 7-13 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося серед громадян, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія: 

Теми: УкраїнавійнаРосіясоціологія
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