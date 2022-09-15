На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій

У четвер у Вишгородському районі Київщини будуть проводитися навчання для саперів.

Джерело: пресслужба Київської обласної військової адміністрації

Дослівно: "15 вересня на території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Влада попереджає, що в громадах області можливо буде чутно вибухи.

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.