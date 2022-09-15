На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
Четвер, 15 вересня 2022, 11:56
У четвер у Вишгородському районі Київщини будуть проводитися навчання для саперів.
Джерело: пресслужба Київської обласної військової адміністрації
Дослівно: "15 вересня на території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".
Деталі: Влада попереджає, що в громадах області можливо буде чутно вибухи.
Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
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