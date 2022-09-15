В Киевской области будут раздаваться взрывы: власти призывают сохранять спокойствие
Четверг, 15 сентября 2022, 11:56
В четверг в Вышгородском районе Киевщины будут проводиться учения для саперов.
Источник: пресс-служба Киевской областной военной администрации
Дословно: "15 сентября на территории Вышгородского района будут проводиться учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".
Детали: Власти предупреждают, что в общинах области, возможно, будут слышны взрывы.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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