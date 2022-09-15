В Киевской области будут раздаваться взрывы: власти призывают сохранять спокойствие

В четверг в Вышгородском районе Киевщины будут проводиться учения для саперов.

Источник: пресс-служба Киевской областной военной администрации

Дословно: "15 сентября на территории Вышгородского района будут проводиться учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Детали: Власти предупреждают, что в общинах области, возможно, будут слышны взрывы.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.