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Росіяни не визнають паспортів, які вони видали в ОРДЛО – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 12:16
Росіяни не визнають паспортів, які вони видали в ОРДЛО – розвідка

Українські розвідники повідомляють, що Росія не визнає власні паспорти, видані на території "ЛДНР", а їх власників не пропускають через кордон. 

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "Після наступу українських Сил оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

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Відзначається невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду".

Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ".

Деталі: Відзначається, що тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк".

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Також серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів "сво".

Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ.

Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Теми: розвідкаокупаціяпаспортРосія
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