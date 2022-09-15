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Россияне не признают паспорта, которые они выдали в ОРДЛО – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 12:16

Украинские разведчики сообщают, что Россия не признает собственные паспорта, выданные на территории "ЛДНР", а их владельцев не пропускают через границу.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "После наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства.

Есть мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что у выданных на территории ОРДЛО российских паспортов нет юридической силы на территории РФ".

Детали: Отмечается, что тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак".

Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов "сво".

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После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ.

Эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, наподобие 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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Темы: разведкаоккупацияпаспорт Росcия
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