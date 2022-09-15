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Россияне не признают паспорта, которые они выдали в ОРДЛО – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 12:16
Россияне не признают паспорта, которые они выдали в ОРДЛО – разведка

Украинские разведчики сообщают, что Россия не признает собственные паспорта, выданные на территории "ЛДНР", а их владельцев не пропускают через границу.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "После наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

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Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства.

Есть мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что у выданных на территории ОРДЛО российских паспортов нет юридической силы на территории РФ".

Детали: Отмечается, что тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак".

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Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов "сво".

После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ.

Эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, наподобие 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Темы: разведкаоккупацияпаспорт Росcия
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