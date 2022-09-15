Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Узбекистан питає, чи правда у полон під Балаклією потрапили два узбеки

Олена РощінаЧетвер, 15 вересня 2022, 12:24
Полонений заявив, що він з Узбекистану, скриншот із відео

Посольство Узбекистану в Києві попросило МЗС України надати інформацію щодо ймовірного полону двох громадян Узбекистану, які воювали на боці Росії в Харківській області.

Джерело: сайт посольства Республіки Узбекистан в Україні, "Радіо Свобода", Youtube журналіста Юрія Бутусова

Дослівно посольство: "У соціальних мережах поширюється відеоролик, на якому зафіксовано затримання Збройними силами України, як стверджується, двох узбекистанців, які воювали на території цієї країни.

З метою отримання з цього приводу докладної та достовірної інформації Посольство Республіки Узбекистан в Україні надіслало офіційну ноту на адресу Міністерства закордонних справ України.

У зв'язку з цим закликаємо не поширювати неперевірену інформацію щодо цього відео та дочекатися остаточного з'ясування всіх обставин, про що буде повідомлено додатково".

Деталі: 10 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відеозаписи про прорив української розвідгрупи у тил ворога під Балаклією під час контрнаступу ЗСУ, на них видно захоплення російської техніки та допит полонених. 

Двоє полонених заявили, що вони з Узбекистану, тільки приїхали на фронт. Один чоловік розповів, що 5 років працював на будівництві у Москві без документів – і його відправили воювати в Україну. Інший, який отримав поранення, сказав, що йому 22 роки і він пішов мінометником у ПВК "Редут" за гроші, а до того був студентом у Москві.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаполоненіконтрнаступМЗС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону

Україна, Молдова й Румунія запускають новий тристоронній формат взаємодії

МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Удар по Кривому Рогу: підтопило понад 100 будинків та подвір'їв
Прикордонники визволили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували в підвалі
Зросла кількість українців, які не готові на жодні територіальні поступки у війні – КМІС
Останні новини
01:42
Білий дім стурбований "злагодженістю позицій Китаю і Росії"
01:10
Над Одещиною ППО збила ворожу крилату ракету – речник ОВА
00:52
У парламенті Франції вимагають запровадити декретну відпустку для депутаток
00:23
Київське "Динамо" зазнало другої поразки в Лізі Європи
00:12
Зеленський поговорив із прем’єром Канади про те, як зламати плани РФ
23:54
Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі: Хочемо, щоб світ знав
23:42
Пригожин про вербування ув'язнених на війну в Україні: Або зеки, або ваші діти
23:21
Німецькі Panzerhaubitze 2000, які отримала Україна, ремонтуватимуться в Литві
23:00
Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно
22:51
Росія знищила чи захопила понад 15% зерносховищ в Україні – Держдеп США
Усі новини...