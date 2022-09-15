Узбекистан питає, чи правда у полон під Балаклією потрапили два узбеки

Посольство Узбекистану в Києві попросило МЗС України надати інформацію щодо ймовірного полону двох громадян Узбекистану, які воювали на боці Росії в Харківській області.

Джерело: сайт посольства Республіки Узбекистан в Україні, "Радіо Свобода", Youtube журналіста Юрія Бутусова

Дослівно посольство: "У соціальних мережах поширюється відеоролик, на якому зафіксовано затримання Збройними силами України, як стверджується, двох узбекистанців, які воювали на території цієї країни.

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З метою отримання з цього приводу докладної та достовірної інформації Посольство Республіки Узбекистан в Україні надіслало офіційну ноту на адресу Міністерства закордонних справ України.

У зв'язку з цим закликаємо не поширювати неперевірену інформацію щодо цього відео та дочекатися остаточного з'ясування всіх обставин, про що буде повідомлено додатково".

Деталі: 10 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відеозаписи про прорив української розвідгрупи у тил ворога під Балаклією під час контрнаступу ЗСУ, на них видно захоплення російської техніки та допит полонених.

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Двоє полонених заявили, що вони з Узбекистану, тільки приїхали на фронт. Один чоловік розповів, що 5 років працював на будівництві у Москві без документів – і його відправили воювати в Україну. Інший, який отримав поранення, сказав, що йому 22 роки і він пішов мінометником у ПВК "Редут" за гроші, а до того був студентом у Москві.