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Узбекистан спрашивает, правда ли в плен под Балаклеей попали два узбека

Елена РощинаЧетверг, 15 сентября 2022, 12:24
Узбекистан спрашивает, правда ли в плен под Балаклеей попали два узбека
Пленный заявил, что он из Узбекистана, скриншот с видео

Посольство Узбекистана в Киеве попросило МИД Украины предоставить информацию о вероятном попадании в плен двух граждан Узбекистана, воевавших на стороне России в Харьковской области.

Источник: сайт посольства Республики Узбекистан в Украине, "Радио Свобода", Youtube журналиста Юрия Бутусова

Дословно посольство: "В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны.

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В целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации Посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины.

В этой связи призываем не распространять непроверенную информацию по данному видео и дождаться окончательного выяснения всех обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно".

Детали: 10 сентября журналист Юрий Бутусов обнародовал видеозаписи о прорыве украинской разведгруппы в тыл врага под Балаклеей во время контрнаступления ВСУ, на них видны захват российской техники и допрос пленных.

ВИДЕО ДНЯ

Двое пленных заявили, что они из Узбекистана только приехали на фронт. Один мужчина рассказал, что 5 лет работал на строительстве в Москве без документов – и его отправили воевать в Украину. Другой, получивший ранение, сказал, что ему 22 года и он пошел минометчиком в ЧВК "Редут" за деньги, а до этого был студентом в Москве.

Темы: войнапленныеконтрнаступлениеМИД
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