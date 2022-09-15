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Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 12:43
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів
Фото pixabay.com

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом.

Про це він сказав на пресконференції в Одесі в середу, пише "Європейська правда".

"Тільки сьогодні литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткові бронетранспортери. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України", – сказав Ландсбергіс.

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Міністр не сказав, які саме бронетранспортери це будуть. Він лише наголосив, що українські військові знають, де краще їх використовувати.

"Водночас, ми намагаємося постійно нагадувати нашим партнерам і союзникам і в ЄС, і в НАТО, що цього ще недостатньо", – додав міністр.

Раніше Литва відправляла в Україну бронетранспортери М113 американського виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

На зустрічі в Одесі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі проєкту гарантій безпеки для України своїм литовському та ірландському колегам. 

13 вересня Офіс президента представив своє бачення безпекових гарантій для України, які були напрацьовані групою міжнародних радників на чолі з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

За задумом, ця система має забезпечувати Україні захист до її вступу в НАТО, але діяти продовжить і після того, оскільки є ширшою за механізми Альянсу.

ЄвроПравда детально розповідає про цей проєкт у статті Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова.

Теми: ЛитваУкраїназброя
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