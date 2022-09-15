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Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 12:43
Фото pixabay.com

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна отправит в Украину две партии бронетранспортеров в ближайшее время.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Одессе в среду, пишет "Европейская правда".

"Только сегодня литовское правительство объявило, что мы отправим дополнительные бронетранспортеры. Две партии. Одна из них должна очень скоро прибыть в Украину", – сказал Ландсбергис.

Министр не сказал, какие именно бронетранспортеры это будут. Он подчеркнул, что украинские военные знают, где лучше их использовать.

"В то же время мы стараемся постоянно напоминать нашим партнерам и союзникам и в ЕС, и в НАТО, что этого все еще недостаточно", – добавил министр.

Ранее Литва отправляла в Украину бронетранспортеры М113 американского производства.

На встрече в Одессе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о деталях проекта гарантий безопасности для Украины своим литовскому и ирландскому коллегам.

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13 сентября Офис президента представил свое видение гарантий безопасности для Украины, которые были наработаны группой международных советников во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

По замыслу, эта система должна обеспечивать Украине защиту до ее вступления в НАТО, но действовать продолжит и после того, поскольку шире механизмов Альянса.

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом проекте в статье Гарантии от Ермака и Расмуссена: какую схему безопасности Украины будет продвигать Банковая

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Темы: ЛитваУкраинаоружие
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