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Українці беззаперечно довіряють ЗСУ, а найменше чиновникам, суддям і політичним партіям

Четвер, 15 вересня 2022, 13:02
Українці беззаперечно довіряють ЗСУ, а найменше чиновникам, суддям і політичним партіям
Фото: Міноборони України

До трійки держорганів і соціальних інститутів, яким довіряють українці належить Збройні сили України, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Національна гвардія. Найменше довіряють судам, чиновникам і політичним партіям.

Джерело: результати опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року

Дослівно: "Таким чином, за рік (із серпня 2021 року по серпень 2022 року) топ-3 державних органів та соціальних інститутів за балансом довіри змінився наступним чином: ЗСУ зберегли свої позиції; ДСНС і Національна гвардія потіснили волонтерські організації та церкву; трійка аутсайдерів залишилася незмінною".

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"Станом на серпень 2022 року, найбільший позитивний баланс довіри мають: ЗСУ (91%), ДСНС (82%), Національна гвардія (81%), волонтерські організації (77%), Прикордонна служба (74%), добровольчі загони (73%) та президент України (71%). Найменше ж довіряють українці політичним партіям (-55%), судовій системі (-46%), чиновникам (-46%), комерційним банкам (-37%) та Верховній Раді (-19%)".     

 
 

Деталі: Автори дослідження вказують, що попри випробування війни та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів тільки зростає.

Серед українців зріс баланс довіри до всіх державних органів та соціальних інститутів. Вийняток - низька довіра до політичних партій. Зростання суспільної довіри свідчить про високий рівень соціальній згуртованості громадян, зазначають автори.

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Довідка: Опитано 2024 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян. Опитування методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теми: опитуванняУкраїна
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