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Украинцы единодушно доверяют ВСУ, а меньше всего чиновникам, судьям и политическим партиям

Четверг, 15 сентября 2022, 13:02
Украинцы единодушно доверяют ВСУ, а меньше всего чиновникам, судьям и политическим партиям

В тройку госорганов и социальных институтов, которым доверяют украинцы входят Вооруженные силы Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия. Меньше всего доверяют судам, чиновникам и политическим партиям.

Источник: результаты опроса, проводимого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года

Дословно: "Таким образом, за год (с августа 2021 по август 2022) топ-3 государственных органов и социальных институтов по балансу доверия изменился следующим образом: ВСУ сохранили свои позиции; ГСЧС и Национальная гвардия потеснили волонтерские организации и церковь; тройка аутсайдеров осталась неизменной".

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"По состоянию на август 2022 года, наибольший положительный баланс доверия: ВСУ (91%), ГСЧС (82%), Национальная гвардия (81%), волонтерские организации (77%), Пограничная служба (74%), добровольческие отряды (73 %) и президенте Украины (71%). Меньше всего доверяют украинцы политическим партиям (-55%), судебной системе (-46%), чиновникам (-46%), коммерческим банкам (-37%) и Верховной Раде (-19%)".

Детали: Авторы исследования указывают, что, несмотря на испытания войны и усилия российской пропаганды, доверие украинцев к государственным и социальным институтам только растет.

Среди украинцев вырос баланс доверия ко всем государственным органам и социальным институтам. Исключение – низкое доверие к политическим партиям. Рост общественного доверия свидетельствует о высоком уровне социальной сплоченности граждан, отмечают авторы.

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Опрошено 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан. Опрос методом face-to-face на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Темы: опросУкраина
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