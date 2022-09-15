Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы единодушно доверяют ВСУ, а меньше всего чиновникам, судьям и политическим партиям

Четверг, 15 сентября 2022, 13:02

В тройку госорганов и социальных институтов, которым доверяют украинцы входят Вооруженные силы Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия. Меньше всего доверяют судам, чиновникам и политическим партиям.

Источник: результаты опроса, проводимого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года

Дословно: "Таким образом, за год (с августа 2021 по август 2022) топ-3 государственных органов и социальных институтов по балансу доверия изменился следующим образом: ВСУ сохранили свои позиции; ГСЧС и Национальная гвардия потеснили волонтерские организации и церковь; тройка аутсайдеров осталась неизменной".

"По состоянию на август 2022 года, наибольший положительный баланс доверия: ВСУ (91%), ГСЧС (82%), Национальная гвардия (81%), волонтерские организации (77%), Пограничная служба (74%), добровольческие отряды (73 %) и президенте Украины (71%). Меньше всего доверяют украинцы политическим партиям (-55%), судебной системе (-46%), чиновникам (-46%), коммерческим банкам (-37%) и Верховной Раде (-19%)".

Детали: Авторы исследования указывают, что, несмотря на испытания войны и усилия российской пропаганды, доверие украинцев к государственным и социальным институтам только растет.

Среди украинцев вырос баланс доверия ко всем государственным органам и социальным институтам. Исключение – низкое доверие к политическим партиям. Рост общественного доверия свидетельствует о высоком уровне социальной сплоченности граждан, отмечают авторы.

Опрошено 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан. Опрос методом face-to-face на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: опросУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо

фотоВ Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел – полиция

"Схемы" нашли российский паспорт у судьи Верховного суда

Тайра рассказала Хельсинкской комиссии в США об ужасах плена

Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия

МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС – резолюция

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

опрос
Высокие цены на продукты питания больше всего беспокоят киевлян – опрос
70% немцев выступают за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители – опрос
Позитивное восприятие ЕС - самое высокое за 13 лет, несмотря на экономические трудности
Последние новости
02:34
фотоВ ДТП с военным автомобилем – четверо погибших
01:42
Белый дом обеспокоен "слаженностью позиций Китая и России"
01:10
Над Одесщиной ПВО сбила вражескую крылатую ракету – спикер ОВА
00:52
В парламенте Франции требуют ввести декретный отпуск для депутатов
00:23
Киевское "Динамо" потерпело второе поражение в Лиге Европы
00:12
Зеленский поговорил с премьером Канады о том, как сломать планы РФ
23:54
Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме: Хотим, чтобы мир знал
23:42
Пригожин о вербовке заключенных на войну в Украине: Либо зэки, либо ваши дети
23:21
Немецкие Panzerhaubitze 2000, которые получила Украина, будут ремонтироваться в Литве
23:00
Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо
Все новости...