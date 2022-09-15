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Міноборони пригрозило негайним покаранням за витік таємної інформації

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 13:47
Ганна Маляр. фото з сайту Армія Inform

Міноборони наголошує, що лише обмежене коло осіб в Силах оборони України має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності, за несанкціонований витік інформації обіцяють миттєве покарання.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у соцмережах

Пряма мова: "За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності.

Звісно, я в межах повноважень знаю, хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за.

Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати.

Я би, звісно, звернулась до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю. Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді "лідерам думок" і телеграмканалам поки ніхто не повідомив - і це тішить.

Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації - будемо реагувати відповідно до закону".

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Деталі: Маляр каже, що в нинішній дуже динамічний час якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється.

Разом з тим, за словами заступниці міністра, "потрібно чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не тим, кому хтось щось переказав".

Чиїх саме дописів чи висловлювань стосується нинішнє попередження про відповідальність, Маляр не уточнює.

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Теми: війнаМіноборони
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