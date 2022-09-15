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Минобороны пригрозило немедленным наказанием за утечку секретной информации

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 13:47
Анна Маляр. фото с сайта Армия Inform

Минобороны отмечает, что только ограниченный круг лиц в Силах обороны Украины имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности, за несанкционированную утечку информации обещают мгновенное наказание.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в соцсетях

Прямая речь: "По должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности.

Конечно, я в пределах полномочий знаю, какую операцию на востоке или юге планировал, кто был против чего и кто за.

Но вижу, что некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять.

Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть на самом деле "лидерам мнений" и телеграмм-каналам пока никто не сообщил – и это радует.

Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации - будем реагировать в соответствии с законом".

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Детали: Маляр говорит, что в нынешнее очень динамичное время какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется.

Вместе с тем, по словам заместителя министра, "нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не тем, кому кто-то пересказал".

Чьих именно сообщений или высказываний касается нынешнее предупреждение об ответственности, Маляр не уточняет.

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Темы: войнаМинобороны
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