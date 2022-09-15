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Європарламент затвердив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 14:44
Getty Images

Європейський парламент у четвер схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

534 депутати проголосували "за", 30 "проти", 26 утрималися.

Європейська комісія після тривалих перемовин країн ЄС офіційно запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 7 вересня.

Цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Рада ЄС схвалила виділення 5 млрд євро макрофіну Україні 9 вересня.

Вперше Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році 18 травня. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня. Однак далі у ЄС розгорнулись суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося. 

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Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває.

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Теми: ЄвропарламентУкраїнагроші
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