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Европарламент утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 14:44
Европарламент утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
Getty Images

Европейский парламент в четверг одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

534 депутата проголосовали "за", 30 "против", 26 воздержались.

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Европейская комиссия после продолжительных переговоров стран ЕС официально предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине 7 сентября.

Этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина Украине 9 сентября.

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Впервые Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году 18 мая. Первый транш в размере 1 миллиарда евро поступил Украине в начале августа. Однако дальше в ЕС развернулись споры между государствами-членами по поводу обеспечения оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.

Впоследствии стало известно, что все государства-члены ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

По данным СМИ, обсуждение по оставшимся 3 млрд евро все еще продолжается.

Темы: ЕвропарламентУкраинаденьги
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