Президент ПАРЄ заперечив шпигунські зв’язки з РФ у відповідь на розслідування

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс заперечив повідомлення про те, що він, мовляв, був кремлівським агентом і головним контактом висланого за підозру у шпигунстві російського дипломата.

Про це йдеться у публікації Euobserver, повідомляє "Європейська правда".

Видання звернулось за коментарем до Тіні Кокса після того, як його ім’я з’явилось у розслідуванні центру "Досьє", лондонської неурядової організації, яке грунтується на документах російської розвідки.

"Такі заяви були неправдивими та необґрунтованими", - повідомили EUobserver електронною поштою в офісі Кокса в середу

Згідно з розслідуванням, Кремль вважав Тіні Кокса своїм контактом у ПАРЄ щонайменше з літа 2014 року. До мережі кремлівського впливу входили і кілька попередніх голів ПАРЄ, а також колишній генсек асамблеї.

Головним координатором з боку РФ виявився професійний російський розвідник Валерій Левицький - генконсул Росії у Страсбурзі. У квітні 2018 року його вислали з Франції як агента ГРУ за діяльність, несумісну зі статусом дипломата.

Левицький наполягав, що вислали його не за конкретну протиправну діяльність, а у відповідь на отруєння Скрипаля - мовляв, він просто потрапив під молот "євроатлантичної солідарності". Наразі він працює заступником начальника управління міжнародного співробітництва Держдуми.

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Як ідеться у розслідуванні, ідея обрання Кокса головою ПАРЄ народилася в Москві не пізніше літа 2017 року. 69-річний Кокс став президентом ПАРЄ у січні 2022 року. Відзначається, що саме Левицький перший вигадав висунути Кокса у голови ПАРЄ. Це сталося під час зустрічі з колишнім генеральним секретарем ПАРЄ Бруно Аллером, який, очевидно, також співпрацював із російською стороною.

В одному з документів від червня 2017 року Левицький також говорить про потенційну допомогу Кокса у відстрочці усунення з посади Педро Аграмунта, прокремлівського іспанського колишнього президента ПАРЄ.

У доповіді від грудня 2017 року Левицький також каже, що "за словами Тіні (Кокса), до квітня все має бути закінчено на нашу користь", говорячи в контексті лобістської кампанії щодо відновлення права голосу Росії в ПАРЄ.

ПАРЄ призупинила право голосу Росії в 2014 році після того, як вона вперше вторглася в Україну. У 2019 році її право голосу було відновлено до виключення з ПАРЄ цього року.

Видання EUobserver поставило офісу Кокса детальні запитання щодо того, чи Тіні Кокс коли-небудь зустрічався чи листувався з Левицьким і які були їхні стосунки, а також щодо ролі Кокса у відновленні права голосу Росії в ПАРЄ.

В офісі Кокса відповіли, що він віддасть перевагу відповідати на глибокі запитання під час особистої бесіди.

Як повідомлялося, після вигнання РФ з Ради Європи весною Кокс не захотів визнавати власну помилку минулих років, коли він системно захищав РФ у цій організації.

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