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Президент ПАСЕ отрицает шпионские связи с РФ в ответ на расследование

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 14:46

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс отрицает сообщения о том, что он, мол, был кремлевским агентом и главным контактом высланного за подозрение в шпионаже российского дипломата.

Об этом говорится в публикации Euobserver, сообщает "Европейская правда".

Издание обратилось за комментарием к Тине Коксу после того, как его имя появилось в расследовании центра "Досье", лондонской неправительственной организации, основанной на документах российской разведки.

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"Такие заявления были ложными и необоснованными", - сообщили EUobserver по электронной почте в офисе Кокса в среду.

Согласно расследованию, Кремль считал Тини Кокса своим контактом в ПАСЕ как минимум с лета 2014 года. В сеть кремлевского влияния входили и несколько предыдущих глав ПАСЕ, а также бывший генсек ассамблеи.

Главным координатором со стороны РФ оказался профессиональный российский разведчик Валерий Левицкий – генконсул России в Страсбурге. В апреле 2018 года он был выслан из Франции в качестве агента ГРУ за деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

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Левицкий настаивал, что выслали его не за конкретную противоправную деятельность, а в ответ на отравление Скрипаля – мол, он просто попал под молот "евроатлантической солидарности". В настоящее время он работает заместителем начальника управления международного сотрудничества Госдумы.

Как говорится в расследовании, идея избрания Кокса главой ПАСЕ родилась в Москве не позднее лета 2017 года. 69-летний Кокс стал президентом ПАСЕ в январе 2022 года. Отмечается, что именно Левицкий первым придумал выдвинуть Кокса у главы ПАСЕ. Это произошло во время встречи с бывшим генеральным секретарем ПАСЕ Бруно Аллером, очевидно, также сотрудничавшим с российской стороной. Левицкий продолжил координировать кремлевскую сеть в Совете Европы и проект по выдвижению Тини Кокса у главы ПАСЕ и после высылки из Франции.

В одном из документов от июня 2017 Левицкий также говорит о потенциальной помощи Кокса в отсрочке отстранения от должности Педро Аграмунта, прокремлевского испанского бывшего президента ПАСЕ.

В докладе от декабря 2017 Левицкий также говорит, что "по словам Тини (Кокса), до апреля все должно быть закончено в нашу пользу", говоря в контексте лоббистской кампании по восстановлению права голоса России в ПАСЕ.

ПАСЕ приостановила право голоса России в 2014 году после того, как она впервые вторглась в Украину. В 2019 году ее право голоса было восстановлено до исключения из ПАСЕ в этом году.

Издание EUobserver задало офису Кокса подробные вопросы относительно того, встречался ли Тини Кокс когда-либо с Левицким и какие были их отношения, а также о роли Кокса в восстановлении права голоса России в ПАСЕ.

В офисе Кокса ответили, что он предпочтет отвечать на глубокие вопросы во время личной беседы.

Как сообщалось, после изгнания РФ из Совета Европы весной Кокс не захотел признавать свою ошибку прошлых лет, когда он системно защищал РФ в этой организации.

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Темы: ПАСЕРосcияшпионаж
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