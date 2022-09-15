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Прем’єрка Швеції подала у відставку

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 14:56
Магдалена Андерссон

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон формально подала спікеру парламенту Андреасу Норлену заяву про відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія SVT.

Об 11.00 в четвер Магдалена Андерссон зустрілася зі спікером, щоб подати заяву про відставку з поста прем'єр-міністра.

"Я повідомила спікеру, що якщо помірковані передумають і захочуть співпрацювати зі мною, а не зі "Шведськими демократами", мої двері відкриті для Ульфа Крістерссона. Те, що я сказала перед виборами, певна річ, також стосується і після виборів", — сказала Андерссон.

Очікується, що Норлен дасть завдання сформувати уряд лідеру Поміркованої партії Ульфу Крістерссону.

У середу ввечері, коли було підраховано всі голоси, стало остаточно ясно, що об'єднання лідера Поміркованої партії Ульфа Крістерссона перемогло на виборах. Потім Магдалена Андерссон провела пресконференцію, на якій оголосила про наміри подати у відставку.

На пресконференції вона описала приблизно дев'ять місяців перебування при владі як "відповідальні та працьовиті". У день, коли Крістерссон стане прем'єр-міністром, вона його привітає.

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"У мене немає особистих суперечок з Ульфом Крістерссоном" — сказала вона.

Лівоцентристська коаліція Магдалени Андерссон незначним чином поступилася на виборах блоку правих партій, отримавши 173 місця у парламенті проти 176 у правих.

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Теми: Швеція
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