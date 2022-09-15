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Премьер Швеции подала в отставку

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 14:56
Премьер Швеции подала в отставку
Магдалена Андерссон

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон формально подала спикеру парламента Андреасу Норлену заявление об отставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания SVT.

В 11:00 в четверг Магдалена Андерссон встретилась со спикером, чтобы подать заявление об отставке с поста премьер-министра.

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"Я сообщила спикеру, что если умеренные передумают и захотят сотрудничать со мной, а не со "Шведскими демократами", мои двери открыты для Ульфа Кристерссона. То, что я сказала перед выборами, естественно, также касается и ситуации после выборов", — сказала Андерссон.

Ожидается, что Норлен даст задачу сформировать правительство лидеру Умеренной партии Ульфу Кристерссону.

В среду вечером, когда были подсчитаны все голоса, стало ясно, что объединение лидера Умеренной партии Ульфа Кристерссона победило на выборах. Затем Магдалена Андерссон провела пресс-конференцию, на которой объявила о намерении подать в отставку.

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На пресс-конференции она описала примерно девять месяцев пребывания у власти как "ответственные и наполненные трудом". В день, когда Кристерссон станет премьер-министром, она поздравит его.

"У меня нет личных споров с Ульфом Кристерссоном", - сказала она.

Левоцентристская коалиция Магдалены Андерссон незначительно уступила на выборах блоку правых партий, получив 173 места в парламенте против 176 у правых.

Темы: Швеция
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