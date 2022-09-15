Данілов показав послу США, як Україна контролює зброю, яку отримує від партнерів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продемонстрував пані послу США в Україні Бріджит Брінк модуль моніторингу зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: 15 вересня на майданчику одного з ситуаційних центрів відбулася зустріч Данілова та Брінк.

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Секретар РНБО показав пані послу модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів, який був уведений в дію 24 лютого 2022.

Він наголосив, що завдяки цьому модулю усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

Окрім цього, зазначив Данілов, у системі "СОТА" є ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних.

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В пресслужбі РНБО зазначають, що Брінк своєю чергою привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги.

Посол також запевнила у готовності сприяти інтенсифікації військової, гуманітарної та іншої допомоги, аби наша держава одержала перемогу у війні з російським агресором.