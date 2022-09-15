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Данилов показал послу США, как Украина контролирует оружие, получаемое от партнеров

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 15:28
фото пресс-службы СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал послу США в Украине Бриджит Бринк модуль мониторинга оружия, которое Украина получает от международных партнеров.

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Сообщается, что 15 сентября на площадке одного из ситуационных центров состоялась встреча Данилова и Бринк.

Секретарь СНБО показал госпоже послу модуль информационно-аналитической системы "СОТА" относительно мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров, который был введен в действие 24 февраля 2022 года.

 

Он подчеркнул, что благодаря этому модулю все вооружение, предоставляемое партнерами, находится под тщательным контролем государства "с момента пересечения границы до распределения на местах".

Кроме этого, отметил Данилов, в системе "СОТА" есть ряд других модулей, позволяющих руководству государства "понимать настоящее и строить прогнозы на будущее" на основе верифицированных данных.

В пресс-службе СНБО отмечают, что Бринк в свою очередь приветствовала инициативу по разработке подобной системы контроля поставки западной военной помощи.

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Посол также заверила в готовности способствовать интенсификации военной, гуманитарной и другой помощи, чтобы наше государство одержало победу в войне с российским агрессором.

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Темы: оружиевойнаСШАСНБО
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