ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці – СтратКом
Четвер, 15 вересня 2022, 15:35
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що Збройні сили в ніч проти 15 вересня знищили базу окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.
Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram, ОК "Південь" в Facebook
Дослівно СтратКом: "Результат куріння цієї ночі на одній з баз росіян в Новій Каховці".
Деталі: ОК "Південь" повідомляє, що протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по району зосередження живої сили та техніки ворога у передмісті Херсона, а також забезпечили стійкий вогневий контроль Каховського мосту.
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