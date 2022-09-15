ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці – СтратКом

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що Збройні сили в ніч проти 15 вересня знищили базу окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram, ОК "Південь" в Facebook

Дослівно СтратКом: "Результат куріння цієї ночі на одній з баз росіян в Новій Каховці".

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Деталі: ОК "Південь" повідомляє, що протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по району зосередження живої сили та техніки ворога у передмісті Херсона, а також забезпечили стійкий вогневий контроль Каховського мосту.