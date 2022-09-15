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ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке – СтратКом

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 15:35
ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке – СтратКом
Уничтоженная база россиян в Новой Каховке, фото Стратком ВСУ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что Вооруженные силы в ночь на 15 сентября уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.

Источник: СтратКом ВСУ в Telegram, ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Результат курения этой ночью на одной из баз россиян в Новой Каховке".

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Детали: По информации ОК "Юг", в течение ночи ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по району сосредоточения живой силы и техники врага в пригороде Херсона, а также обеспечили огневой контроль Каховского моста.

 
 
 

Темы: Херсонская областьвойна
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