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Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у недбалій організації харчування - ДБР

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 15:48
Фото ілюстративне

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у службовій недбалості колишньому державному секретарю МЗС, через що держава зазнала збитків збитків у сумі 3,2 млн гривень.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому державному секретарю МЗС, який через службову недбалість допустив збитки держбюджету у сумі 3,2 млн гривень.

Посадовець у 2017 році уклав з підприємцем договір про організацію харчування працівників МЗС. При цьому без укладання договорів оренди безкоштовно віддав у користування підприємцю державні приміщення загальною площею 527 кв. м. для здійснення господарської діяльності.

Така "послуга" коштувала державному бюджету 3,2 млн гривень".

Деталі: Колишньому держсекретарю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно інформації у відкритих джерелах з 2016 по 2020 рік держсекретарем МЗС був Андрій Заяць.

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Теми: МЗСДБР
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