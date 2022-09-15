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Бывший госсекретарь МИД подозревается в небрежной организации питания - ДБР

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 15:48
Фото иллюстративное

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в служебной халатности бывшему государственному секретарю МИД, из-за которого государство понесло убытки в сумме 3,2 млн гривен.

Источник: сообщение ДБР

Дословно: "Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему государственному секретарю МИД, который из-за служебной халатности допустил убытки госбюджета в сумме 3,2 млн гривен.

Чиновник в 2017 году заключил с предпринимателем договор об организации питания работников МИД. При этом без заключения договора аренды бесплатно отдал в пользование предпринимателю государственные помещения общей площадью 527 кв. м. для осуществления хозяйственной деятельности.

Такая "услуга" обошлась государственному бюджету в 3,2 млн гривен".

Детали: Бывшему госсекретарю сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Согласно информации в открытых источниках с 2016 по 2020 год госсекретарем МИД был Андрей Заяц.

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Темы: МИДГБР
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