Російський олігарх судиться з Францією через арештовані яхти – один суд він вже програв

Російський мільярдер подав до суду на французьку владу, намагаючись повернути доступ до двох своїх яхт, стверджуючи, що митники не мали права знерухомити їх, незважаючи на те, що він перебуває в санкційному списку санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Алексєй Кузьмічов, один з головних акціонерів російського Альфа-Банку, проти якого в березні ЄС ввів санкції за зв'язки з президентом Владіміром Путіним, оскаржив арешт його суден "La Petite Ourse" і "La Petite Ourse II", проведений у містах Антіб і Канни на Лазурному березі.

"Якщо ви володієте активом для особистого користування, наприклад яхтою, ви маєте право користуватися ним, навіть якщо він заморожений", — сказав Філіп Бланшетьє, адвокат Кузьмічова, який у середу подав справу до суду в Парижі.

Кузьмічов також володіє автомобілями та нерухомістю у Франції, які він також не може продавати або здавати в оренду через санкції, але він все ще має право ними користуватися, сказав адвокат, додавши: "Я не знаю, навіщо робити різницю, коли це яхта".

Він також заявляє про процедурні недоліки, пов'язані з арештами.

Вирок щодо прохання Кузьмічова повернути у користування яхти має відбутися 5 жовтня, сказав його адвокат.

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Кузьмічов, статки якого за даними Forbes становлять близько 7 мільярдів доларів, був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє декількома телекомунікаційними групами, але покинув раду директорів фірми в березні.

Раніше Алексєй Кузьмічов програв судовий процес у Франції - він звинувачував французький уряд у незаконності рішення про розкриття місця розташування його паризького будинку та вілли на Французькій Рів’єрі.