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Російський олігарх судиться з Францією через арештовані яхти – один суд він вже програв

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 16:42

Російський мільярдер подав до суду на французьку владу, намагаючись повернути доступ до двох своїх яхт, стверджуючи, що митники не мали права знерухомити їх, незважаючи на те, що він перебуває в санкційному списку санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Алексєй Кузьмічов, один з головних акціонерів російського Альфа-Банку, проти якого в березні ЄС ввів санкції за зв'язки з президентом Владіміром Путіним, оскаржив арешт його суден "La Petite Ourse" і "La Petite Ourse II", проведений у містах Антіб і Канни на Лазурному березі.

"Якщо ви володієте активом для особистого користування, наприклад яхтою, ви маєте право користуватися ним, навіть якщо він заморожений", — сказав Філіп Бланшетьє, адвокат Кузьмічова, який у середу подав справу до суду в Парижі.

Кузьмічов також володіє автомобілями та нерухомістю у Франції, які він також не може продавати або здавати в оренду через санкції, але він все ще має право ними користуватися, сказав адвокат, додавши: "Я не знаю, навіщо робити різницю, коли це яхта".

Він також заявляє про процедурні недоліки, пов'язані з арештами.

Вирок щодо прохання Кузьмічова повернути у користування яхти має відбутися 5 жовтня, сказав його адвокат.

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Кузьмічов, статки якого за даними Forbes становлять близько 7 мільярдів доларів, був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє декількома телекомунікаційними групами, але покинув раду директорів фірми в березні.

Раніше Алексєй Кузьмічов програв судовий процес у Франції - він звинувачував французький уряд у незаконності рішення про розкриття місця розташування його паризького будинку та вілли на Французькій Рів’єрі.

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Теми: РосіяолігархиФранціясуд
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