Российский олигарх судится с Францией из-за арестованных яхт – один суд он уже проиграл

Российский миллиардер подал в суд на французские власти, пытаясь вернуть доступ к двум своим яхтам, утверждая, что таможенники не имели права обездвижения, несмотря на то, что он находится в санкционном списке санкций ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Алексей Кузьмичев, один из главных акционеров российского Альфа-Банка, против которого в марте ЕС ввел санкции за связи с президентом Владимиром Путиным, обжаловал арест его судов "La Petite Ourse" и "La Petite Ourse II", произведенный в городах Антиб и Канны на Лазурном берегу.

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"Если вы владеете активом для личного пользования, например яхтой, вы имеете право пользоваться им, даже если он заморожен", - сказал Филипп Бланшетье, адвокат Кузьмичева, который в среду подал дело в суд в Париже.

Кузьмичев также владеет автомобилями и недвижимостью во Франции, которые он также не может продавать или сдавать в аренду из-за санкций, но он все еще вправе ими пользоваться, сказал адвокат, добавив: "Я не знаю, зачем делать разницу, когда это яхта".

Он также заявляет о процедурных недостатках, связанных с арестами.

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Приговор по просьбе Кузьмичева вернуть в пользование яхты должен состояться 5 октября, сказал его адвокат.

Кузьмичев, состояние которого по данным Forbes составляет около 7 миллиардов долларов, был соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, владеющей несколькими телекоммуникационными группами, но покинувший совет директоров фирмы в марте.

Ранее Алексей Кузьмичев проиграл судебный процесс во Франции – он обвинял французское правительство в незаконности решения о раскрытии места расположения его парижского дома и виллы на Французской Ривьере.