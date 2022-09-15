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Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила

Четвер, 15 вересня 2022, 16:59

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars II і 50 броньованих машин Dingo .

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit.

Крім того, будуть передані 200 ракет для реактивних систем залпового вогню, сказала Ламбрехт у Берліні.

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Німеччина до цього передала Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Транспортна машина загального захисту Dingo  - це броньована аеромобільна і озброєна колісна машина для патрулювання та розвідки.

На початку вересня стало відомо, що уряд Німеччини відмовився постачати Україні автомобілі Dingo, яких у бундесверу понад 500 одиниць.

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Посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав, що "не може зрозуміти цю відмову уряду".

"Ці німецькі автомобілі Dingo були б потрібні нам особливо для життєво важливого контрнаступу в районі Херсона, щоб врятувати життя солдатів, яким, на жаль, в основному доводиться пересуватися пішки", - сказав він.

"Тому я закликаю міністра оборони Ламбрехт вже у вересні поставити Україні частину з 500 наявних броньованих транспортних машин повного захисту. Це точно не буде грабунком Бундесверу", - додав він.

Разом з тим, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому прийнятті рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.

Теми: Німеччиназброя
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