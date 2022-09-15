Германия даст Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo, в которых ранее отказала
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars II и 50 бронированных машин Dingo.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit.
Кроме того, будет передано 200 ракет для реактивных систем залпового огня, сказала Ламбрехт в Берлине.
Германия ужепередала Украине три реактивные системы залпового огня Mars II.
Транспортная машина общей защиты Dingo – это бронированная аэромобильная и вооруженная колесная машина для патрулирования и разведки.
В начале сентября стало известно, что правительство Германии отказалось поставлять Украине автомобили Dingo, которых в Бундесвере более 500 единиц.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что "не может понять этот отказ правительства".
"Эти немецкие автомобили Dingo были бы нужны нам особенно для жизненно важного контрнаступления в районе Херсона, чтобы спасти жизнь солдат, которым, к сожалению, в основном приходится передвигаться пешком", - сказал он.
"Поэтому я призываю министра обороны Ламбрехт уже в сентябре поставить Украине часть из 500 бронированных транспортных машин полной защиты. Это точно не будет грабежом Бундесвера", - добавил он.
Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.