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Йде легенда: тенісист Федерер завершить кар'єру цього місяця

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 16:57
Йде легенда: тенісист Федерер завершить кар'єру цього місяця
Роджер Федерер / Getty Images

Один із кращих тенісистів в історії Роджер Федерер оголосив, що завершить кар'єру у вересні цього року.

Джерело: сайт тенісиста

Пряма мова: "Як багато хто з вас знає, останні три роки принесли мені випробування у вигляді травм і операцій. Я багато працював, щоб повернутися до повної конкурентоспроможної форми. Але я також знаю можливості та обмеження свого тіла, і останнім часом це послання мені було чітким. Мені 41 рік. За 24 роки я зіграв понад 1500 матчів. 

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Теніс поставився до мене більш великодушно, ніж я міг мріяти, і тепер я повинен зрозуміти, що настав час завершити свою змагальну кар'єру".

Деталі: Він додав, що завершить кар’єру участю у міжнародному командному турнірі "Кубок Лейвера" наступного тижня в Лондоні. 

Довідково: На рахунку Федерера 20 перемог у турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді та перемога на Олімпіаді-2008 у парі. Він є найтитулованішим чемпіон "Вімблдону" (8 перемог) та US Open (5 перемог). Усього він має 103 титули. 

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Теми: спорт
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