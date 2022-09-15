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Уходит легенда: теннисист Федерер завершит карьеру в этом месяце

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 16:57
Уходит легенда: теннисист Федерер завершит карьеру в этом месяце
Роджер Федерер / Getty Images

Один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер объявил, что завершит свою карьеру в сентябре.

Источник: сайт теннисиста

Прямая речь: "Как многие из вас знают, последние три года принесли мне испытания в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться к полностью конкурентоспособной форме. Но я также знаю возможности и ограничения своего тела, и в последнее время это послание было мне дано четко. Мне 41 год. За 24 года я сыграл более 1500 матчей. 

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Теннис отнесся ко мне более великодушно, чем я мог мечтать, и теперь я должен понять, что пора завершить свою соревновательную карьеру".

Детали: Он добавил, что завершит карьеру участием в международном командном мужском теннисном турнире "Кубок Лейвера" на следующей неделе в Лондоне.

Справка: На счету Федерера 20 побед в турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде и победа на Олимпиаде-2008 в паре. Он является самым титулованным чемпион "Уимблдона" (8 побед) и US Open (5 побед). Всего он имеет 103 титула.

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Темы: спорт
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