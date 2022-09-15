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Україна веде переговори з 5 державами про системи ППО – Зеленський

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 17:49

Україна одночасно веде переговори з кількома партнерами про постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави наголосив, що "закриття неба" від ракетних атак стало би ключовим фактором гарантування безпеки в Україні, і він розраховує на виконання своїх зобов’язань двома державами-партнерами – США та Німеччиною.

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"ППО та ПРО – це для нас пріоритет. Ми почали розмови, і є позитивний результат щодо постачання (американсько-норвезької системи) NASAMS та (німецької) IRIS-T. Від Німеччини ми очікуємо декілька систем, поки що не отримали жодної. Так само як і від США. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту систем ППО", – заявив він.

Утім, переговори України не вичерпуються лише цими двома партнерами, додав Зеленський: "Окрім цього, ми налаштовані працювати ще із Францією, із Італією. Я також налаштований і поки не отримав позитивної реакції від Ізраїля".

Президент не розраховує на подальше розширення кола можливих постачальників таких систем.

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"Держав, які спроможні нам з вами гарантувати закриття неба з точки зору ППО, не так багато. Тому навколо цих п’яти держав і треба вирішувати це питання", – заявив він.

Володимир Зеленський окремо підкреслив, що затримка з постачанням систем ППО має наслідком втрачені українцями життя. "Але Німеччина не винна в тому, що Росія ракетами б’є по Україні. Вина у цьому тільки Росія. Це теж треба розуміти", – підкреслив президент.

Раніше посол Німеччини в Україні назвала терміни поставок систем IRIS-T Україні, але Україна хотіла би скоротити очікування. Прем’єр Денис Шмигаль також домовлявся про пришвидшення постачання.

Між тим у серпні Пентагон уклав контракт на закупівлю двох батарей NASAMS для України.

Теми: ППОЗеленськийсвітвійна
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