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Украина ведет переговоры с 5 странами о системах ПВО – Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 17:49

Украина ведет переговоры одновременно с несколькими партнерами о поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы "Европейской правды" после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава государства подчеркнул, что "закрытие неба" от ракетных атак стало бы ключевым фактором обеспечения безопасности Украины, и он рассчитывает на выполнение своих обязательств двумя государствами-партнерами – США и Германией.

"ПВО и ПРО – это для нас приоритет. Мы начали разговоры, и есть положительный результат по поставкам (американо-норвежской системы) NASAMS и (немецкой) IRIS-T. От Германии мы ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. Так же, как и от США. Но, тем не менее, это частично закрывает вопрос дефицита систем ПВО", – заявил он.

Впрочем, переговоры Украины не исчерпываются только двумя партнерами, добавил Зеленский: "Помимо этого, мы настроены работать еще и с Францией, с Италией. Я также настроен и пока не получил положительной реакции от Израиля".

Президент не рассчитывает на дальнейшее расширение круга возможных поставщиков таких систем.

"Государств, которые могут нам с вами гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО, не так много. Поэтому вокруг этих пяти государств и надо решать этот вопрос", – заявил он.

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Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что задержка с поставками систем ПВО – это потерянные жизни украинцев. "Но Германия не виновата в том, что Россия ракетами бьет по Украине. Виновата в этом только Россия. Это тоже нужно понимать", – подчеркнул президент.

Ранее посол Германии в Украине назвала сроки поставок систем IRIS-T в Украину, но Украина хотела бы сократить ожидания. Премьер Денис Шмыгаль также договаривался об ускорении снабжения.

Между тем в августе Пентагон заключил контракт на закупку двух батарей NASAMS для Украины.

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Темы: ПВОЗеленскиймирвойна
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