Зеленський: Ми не будемо змушувати людей повертатися з ЄС, але віримо у це

Президенти України та Європейської комісії вважають, що українцям не знадобиться створювати стимули для повернення додому після завершення війни.

Про це Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн заявили, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" після переговорів у Києві.

Президента Єврокомісії наголосила, що повернення українців вже розпочалося, і вона вважає що проблем із цим не буде.

"Близько 5 млн українців (що виїхали від війни до Євросоюзу) вже повернулося додому. Ми знаємо, що вони хочуть додому, хочуть розбудовувати Україну, перетворюючи її у процвітаючу країну", - заявила Урсула фон дер Ляєн, пояснивши, що не бачить небезпеки для України, пов’язаної з тим, що частина громадян можуть лишитися в ЄС і не повертатися додому.

З нею погодився Володимир Зеленський.

"Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію Українцям не треба, вони люблять нашу державу і хочуть приїхати додому. Головне і складне питання – гарантувати їм безпеку", - заявив президент, додавши, що "безпека – це протиповітряна оборона". Як повідомлялося Зеленський заявив, що Україна веде переговори з 5 державами про системи ППО.

Також президент виділивши у якості пріоритету реконструкцію освітньої інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок бойових дій. "На її відновлення нам потрібні гроші. З таким запитом я вже звернувся і до Конгресу США і до президента Байдена, і до пані Урсули", - додав він.

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"Але ми точно не повинні змушувати людей повертатися, але дуже в це віримо і цього хочемо", - підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл в Україні – про це заявила фон дер Ляєн у промові State of the Union. Детальніше про промову читайте у статті "Час для війни, і не лише з Росією"