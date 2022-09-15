Зеленский: Мы не будем заставлять людей возвращаться из ЕС, но верим в это

Президенты Украины и Европейской комиссии считают, что украинцам не понадобится создавать стимулы для возвращения домой после войны.

Об этом Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен заявили, отвечая на вопросы корреспондента "Европейской правды" после переговоров в Киеве.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что возвращение украинцев уже началось, и она считает, что проблем с этим не будет.

"Около 5 млн украинцев (уехавших от войны в Евросоюз) уже вернулись домой. Мы знаем, что они хотят домой, хотят перестраивать Украину, превращая ее в преуспевающую страну", - заявила Урсула фон дер Ляйен, объяснив, что не видит опасности для Украины, связанной с тем, что часть граждан могут остаться в ЕС и не возвращаться домой.

С ней согласился Владимир Зеленский.

"Мне кажется, что искать внутреннюю мотивацию Украинцам не надо, они любят наше государство и хотят приехать домой. Главный и сложный вопрос – обеспечить им безопасность", - заявил президент, добавив, что "безопасность – это противовоздушная оборона". Как сообщалось, Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с 5 государствами о системах ПВО.

Также президент выделил в качестве приоритета реконструкцию образовательной инфраструктуры, разрушенной или поврежденной в результате боевых действий. "На ее восстановление нам нужны деньги. С таким запросом я уже обратился и к Конгрессу США и к президенту Байдену, и к госпоже Урсуле", - добавил он.

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"Но мы точно не должны заставлять людей возвращаться, но очень в это верим, и этого хотим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит 100 млн евро на восстановление разрушенных школ в Украине – об этом заявила фон дер Ляйен в выступлении State of the Union. Подробнее о речи читайте в статье "Время для войны, и не только с Россией".