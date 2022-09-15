Чоловік, який напав на двох українських біженок у Франції, теж виявився українцем

Нападник на двох жінок із українського міста Ізюм, які виїхали до Франції після повномасштабного вторгнення Росії, також виявився українцем – йому оголосили обвинувачення в середу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосила прокуратура Ніцци.

Зазначається, що чоловіку висунули звинувачення в насильстві з обтяжувальними обставинами. До оголошення вироку йому заборонили виїжджати за межі Франції.

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Стверджується, що чоловікові 33 роки, він колишній військовий, а у Францію прибув сім місяців тому і працює охоронцем.

"Під час допиту після затримання підозрюваний, також українського походження, визнав свої насильницькі дії, применшуючи їх", – повідомили у прокуратурі Ніцци.

Чоловік нібито заявив під час допиту, що почув від постраждалих "московський акцент", а самі вони увімкнули пісню зі словами "українці помруть".

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Очікується, що суд у справі почнеться в суботу.

Як розповіла одна з постраждалих, Аліна, в коментарі BBC News Україна, їй під час допиту також сказали про те, що нападником є українець.

"Але я впевнена, що там без російського компонента не обійшлось. Бо я тоді не розумію ніяких мотивів нападу", – каже вона.

Як повідомлялося, у неділю у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен двох українських дівчат побили за те, що вони слухали українську музику.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок, і зажадав покарання для нападників.