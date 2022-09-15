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Мужчина, напавший на двух украинских беженок во Франции, тоже оказался украинцем

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 18:14
Мужчина, напавший на двух украинских беженок во Франции, тоже оказался украинцем
фото: Volodymyr Kogutyak/Facebook

Напавший на двух женщин из украинского города Изюм, уехавших во Францию ​​после полномасштабного вторжения России, также оказался украинцем – ему предъявили обвинение в среду.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявила прокуратура Ниццы.

Отмечается, что мужчине предъявили обвинение в насилии с отягчающими обстоятельствами. До оглашения приговора ему запретили выезжать за пределы Франции.

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Утверждается, что мужчине 33 года, он бывший военный, а во Францию ​​прибыл семь месяцев назад и работает охранником.

"Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, при этом преуменьшив их", - сообщили в прокуратуре Ниццы.

Мужчина якобы заявил во время допроса, что услышал от пострадавших "московский акцент", а сами они включили песню со словами "украинцы умрут".

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Ожидается, что суд по делу начнется в субботу.

Как рассказала одна из пострадавших, Алина, в комментарии BBC News Украина, ей во время допроса также сказали о том, что нападавшим оказался украинец.

"Но я уверена, что там без российского компонента не обошлось. Потому что я тогда не понимаю никаких мотивов нападения", – говорит она.

Как сообщалось, в воскресенье во французском муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен двух украинских девушек избили за то, что они слушали украинскую музыку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок, и потребовал наказания для нападавших.

Темы: Франциябеженцынападение
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