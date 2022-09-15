Мужчина, напавший на двух украинских беженок во Франции, тоже оказался украинцем
Напавший на двух женщин из украинского города Изюм, уехавших во Францию после полномасштабного вторжения России, также оказался украинцем – ему предъявили обвинение в среду.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявила прокуратура Ниццы.
Отмечается, что мужчине предъявили обвинение в насилии с отягчающими обстоятельствами. До оглашения приговора ему запретили выезжать за пределы Франции.
Утверждается, что мужчине 33 года, он бывший военный, а во Францию прибыл семь месяцев назад и работает охранником.
"Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, при этом преуменьшив их", - сообщили в прокуратуре Ниццы.
Мужчина якобы заявил во время допроса, что услышал от пострадавших "московский акцент", а сами они включили песню со словами "украинцы умрут".
Ожидается, что суд по делу начнется в субботу.
Как рассказала одна из пострадавших, Алина, в комментарии BBC News Украина, ей во время допроса также сказали о том, что нападавшим оказался украинец.
"Но я уверена, что там без российского компонента не обошлось. Потому что я тогда не понимаю никаких мотивов нападения", – говорит она.
Как сообщалось, в воскресенье во французском муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен двух украинских девушек избили за то, что они слушали украинскую музыку.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок, и потребовал наказания для нападавших.