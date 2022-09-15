Підтверджено значні втрати окупантів на Слобожанському напрямку – зведення Генштабу

Українські війська завдали росіянам значних втрат на Слобожанському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву.

Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що військово-політичне керівництво РФ прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.

Станом на 18 годину 15 вересня, противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне.

За поточну добу ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

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Противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському напрямку – Куп’янськ;

напрямку – Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 48 вильотів.

Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.