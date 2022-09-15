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Подтверждены значительные потери оккупантов на Слобожанском направлении – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 18:42
фото Генштаба ВСУ

Украинские войска нанесли россиянам значительные потери на Слобожанском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Подтверждены значительные потери противника на Слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и расформированы. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу".

Детали: Генштаб также сообщает, что военно-политическое руководство РФ приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку.

По состоянию на 18 часов 15 сентября, противник не прекращает удары по мирным жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 20-ти населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Никополь, Белогорка, Марьинка, Ольговское, Оскол, Николаев, Очаков, Любомировка, Гуляйполе и Мирное.

За текущие сутки враг нанес 5 ракетных, 5 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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Противник обстреливал инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области;
  • на Харьковском направлении – Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотницкий Козачок;
  • на Славянском направлении – Купянск;
  • на Краматорском направлении – Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;
  • на Бахмутском направлении – Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина.
  • На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.
  • На Южнобужском направлении противник наносил огневое поражение вдоль всей линии столкновения. Кроме того, вел воздушную разведку БпЛА – совершил 48 вылетов.

Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

В настоящее время, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери неприятеля уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.

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Темы: Генштабвойна
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