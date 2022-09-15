Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 18:45
емблема МАГАТЕ, фото Getty Images

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування.

У документі міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них".

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МАГАТЕЗАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку

Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

МАГАТЕ
Що стоїть за російськими "ядерними фейками"?
МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС
У МАГАТЕ закликають негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС
Останні новини
08:39
Європарламент закликав країни ЄС розвивати відносини з Тайванем і засудив військові навчання Китаю
08:26
У Кривому Розі стабілізували водопостачання після ударів по дамбі, по області 6 обстрілів
07:53
Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн
07:38
Після ударів ЗСУ трупи росіян вивозили переповненими вантажівками – штаб
07:11
ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення
06:44
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
05:53
Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові
05:10
Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини
04:20
оновленоЗагарбники вдарили по двох районах Харкова
03:44
Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн
Усі новини...