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МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 18:45
МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція
емблема МАГАТЕ, фото Getty Images

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування.

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У документі міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них".

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

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Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

Теми: МАГАТЕЗАЕС
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