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МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС – резолюция

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 18:45
эмблема МАГАТЭ, фото Getty Images

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, в четверг принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два – Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования. Как сообщили в представительнице РФ при международных организациях в Вене, это Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и Южно-Африканская Республика.

В документе содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

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Темы: МАГАТЭЗАЭС
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