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ЄС виділяє 150 млн євро на підтримку внутрішньо переміщених українців – президентка Єврокомісії

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 18:58
Урсула фон дер Ляєн, фото Getty Images

Європейський Союз виділить 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, які були змушені покинути свої домівки в результаті вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Києві у четвер заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ще однією великою темою нашої розмови була підготовка до зими в короткостроковій перспективі, і тут ми відклали 150 мільйонів євро, щоб гарантувати прихисток для внутрішньо переміщених осіб в Україні", – сказала вона.

Також очільниця виконавчого органу ЄС нагадала, що блок виділить 100 мільйонів євро на підтримку відбудови українських шкіл.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, Україна може отримати 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС в середині жовтня, також обговорюється можливість наступного траншу до кінця 2022 року.

Як повідомлялося, Чехія, яка головує в Європейському Союзі, готова розпочати обговорення можливого продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців.

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Теми: ЄСгроші
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