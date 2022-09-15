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ЕС выделяет 150 млн евро в поддержку внутренне перемещенных украинцев – президент Еврокомиссии

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 18:58
Урсула фон дер Ляен, фото Getty Images

Европейский Союз выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве в четверг заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Еще одной большой темой нашего разговора была подготовка к зиме в краткосрочной перспективе, и здесь мы отложили 150 миллионов евро, чтобы гарантировать убежище для внутренне перемещенных лиц в Украине", – сказала она.

Также глава исполнительного органа ЕС напомнила, что блок выделит 100 миллионов евро в поддержку восстановления украинских школ.

Кроме того, по словам фон дер Ляен, Украина может получить 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС в середине октября, также обсуждается возможность следующего транша до конца 2022 года.

Как сообщалось, председательствующая в Европейском Союзе Чехия готова начать обсуждение возможного продления статуса временной защиты для украинских беженцев.

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Темы: ЕСденьги
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