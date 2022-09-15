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США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ і посадовців у Криму

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 19:01

Мінфін США оголосив санкції проти двох десятків громадян РФ, у тому числі лідера Чечні Рамзана Кадирова з родиною, омбудсмена з прав дітей, посадовців в окупованому Криму та російських неонацистів, що воюють на боці РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під санкції потрапили 22 особи і дві компанії. Серед них - Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, на яку накладають санкції за реалізацію політики примусового вивезення до Росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.

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Також наклали нові санкції на лідера Чечні Рамзана Кадирова та членів його родини - за роль Кадирова під час війни РФ проти України. Окрім нього, санкції накладаються на його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата Ібрагімова Турпала-Алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад та вважається причетним до свавільних страт. 

Під санкції потрапила також компанія Firdaws - чеченський бренд одягу, що належить Айшат Кадировій. 

У санкційному списку також Алєксєй Міхалков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування "Русич", які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.

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Під санкції потрапили також півдесятка призначених Росією прокурорів та суддів в окупованому Криму та один співробітник ФСБ. 

Нагадаємо, попередні санкції проти Кадирова та його сім'ї США запровадили у липні 2020 року - за порушення прав людини.

Теми: СШАсанкціїРосіяКадиров
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