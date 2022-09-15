США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ і посадовців у Криму

Мінфін США оголосив санкції проти двох десятків громадян РФ, у тому числі лідера Чечні Рамзана Кадирова з родиною, омбудсмена з прав дітей, посадовців в окупованому Криму та російських неонацистів, що воюють на боці РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під санкції потрапили 22 особи і дві компанії. Серед них - Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, на яку накладають санкції за реалізацію політики примусового вивезення до Росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.

Також наклали нові санкції на лідера Чечні Рамзана Кадирова та членів його родини - за роль Кадирова під час війни РФ проти України. Окрім нього, санкції накладаються на його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата Ібрагімова Турпала-Алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад та вважається причетним до свавільних страт.

Під санкції потрапила також компанія Firdaws - чеченський бренд одягу, що належить Айшат Кадировій.

У санкційному списку також Алєксєй Міхалков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування "Русич", які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.

Під санкції потрапили також півдесятка призначених Росією прокурорів та суддів в окупованому Криму та один співробітник ФСБ.

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Нагадаємо, попередні санкції проти Кадирова та його сім'ї США запровадили у липні 2020 року - за порушення прав людини.